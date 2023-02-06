В середине недели в Татарстане похолодает до −27 градусов

До середины недели ночные температуры воздуха в Татарстане могут составить до 22–27 градусов ниже нуля, однако затем погода станет более мягкой. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Так, во вторник ожидается до −22 градусов, рассказывал ранее «Татар-информ». Среда же в целом станет самым холодным днем недели: от −17 до −22, местами — до −27 градусов. Днем прогнозируется от 8 до 13 градусов ниже нуля. Под влиянием антициклонального поля осадки маловероятны, однако местами возможны туманы.

Ночью и утром в четверг пройдет снег, местами он продолжится и днем. Температуры воздуха ночью будут находиться в пределах 9–14 градусов ниже нуля, на юге могут опуститься до −18. Днем ожидается повышение до 3–8 градусов со знаком минус.

«По предварительному прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, 10-11 февраля наша республика будет располагаться в гребне антициклона. В этот период вероятность осадков небольшая. Температуры воздуха составят: ночью −10...-15 градусов, 11 февраля при прояснениях до −19, днем −3...-9 градусов», — сообщается в прогнозе.

Синоптики также предупредили о повышенном давлении на протяжении всей недели. Наиболее высоким оно будет в среду: до 770 мм ртутного столба в Казани.