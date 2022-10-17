В середине декабря Казань примет «Звезд гостеприимства Поволжья — 2022»

В середине декабря в Казани состоится межрегиональный фестиваль профессионального мастерства среди работников предприятий туристской, ресторанной и гостиничной индустрий городов ‒ членов Ассоциации городов Поволжья «Звезды гостеприимства Поволжья ‒ 2022».

Ожидается порядка 90 участников, денежные призы им будут вручены в 9 номинациях, следует из материалов, опубликованных на портале госзакупок.

Заказчиком выступило МКУ «Комитет по развитию туризма г. Казани». Основной целью мероприятия является развитие туризма в городах Поволжья и повышение качества услуг в этой сфере.

Награждение пройдет в Казанской Ратуше, ориентировочно 15 декабря. Начальная цена тендера — 2 млн 786 тыс. 839,61 рубля. Исполнитель будет определен 19 октября.