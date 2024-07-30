В середине августа начнется ремонт дороги на Нижнекамской дамбе

В середине августа в Нижнекамске начнут ремонтировать проходящую по дамбе дорогу, приведения которой в порядок местные жители ждут уже около десяти лет. Об этом рассказали в городской администрации, передает телерадиокомпания «НТР 24».

«Дорога по дамбе, которая проходит от понтонного моста до [деревни] Ильинки, вошла в госпрограмму ремонта подъездных путей к садоводческим некоммерческим товариществам. В текущем году планируется выполнить ремонт участка протяженностью 700 метров», — пояснил заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района по ЖКХ Максим Парамонов.

В 2025 году предполагается отремонтировать еще 1,2 километра. На 2026 год намечен третий этап работ, который позволит полностью завершить реконструкцию участка от развилки на понтонный мост до Ильинки.

Войти в госпрограмму было не так просто: эта территория относится к соседнему Елабужскому району. Именно в его бюджет и поступят средства на ремонт. Впрочем, убеждать и доказывать необходимость работ в различных госструктурах пришлось нижнекамским чиновникам, уточняет телерадиокомпания.