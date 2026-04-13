news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 13 апреля 2026 13:00

В середине апреля в Татарстане стартует природоохранная акция «Чистые леса»

Читайте нас в
Телеграм
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Природоохранная акция «Чистые леса Татарстана» стартует 20 апреля в республике. Она пройдет в два этапа, сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Мероприятие, как и в предыдущие годы, пройдет в два этапа – весенне-летний (с 20 апреля по 20 июня) и осенний (с 14 сентября по 14 ноября). В ходе акции запланированы работы по очистке лесного фонда республики от твердых коммунальных отходов, сухостоя и валежника, а также ремонт и обустройство аншлагов, информационных щитов и мест отдыха людей, пребывающих в лесах», – рассказал он.

В прошлом году в ходе акции «Чистые леса Татарстана» из лесов было собрано и вывезено 800 кубических метров твердых бытовых отходов, сложено в кучи на перегнивание 5,2 тыс. кубических метров сухостоя и валежника.

#Экология #леса #равиль кузюров
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров