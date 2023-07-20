«В Сербии знают, Россия – сильная страна»: первое интервью новичка «Рубина» Игора Вуячича

Игор Вуячич: «Много времени на принятие решения не потребовалось, потому что я разговаривал с другими ребятами, которые играли здесь»

Фото: rubin-kazan.ru

«Много времени на принятие решения не потребовалось»

Игор, первый вопрос банальный, но очень важный. Как случился ваш переход в «Рубин»?

На момент первого контакта с «Рубином» я находился в сборной. Мне позвонил агент и сказал, что есть интерес от клуба из Казани. Затем у меня произошел разговор с главным тренером, и мы приняли решение о переходе. И вот я здесь.

Это случилось в июне во время матчей сборных?

Да, это было примерно 20-22 июня.

С кем из руководства «Рубина» вы общались во время перехода в клуб?

На самом деле, даже не знаю. На связи был мой агент. Возможно, он общался с главным тренером, а возможно, со спортивным директором. Всех подробностей я не знаю.

Сразу ли сказали «Рубину» «да»?

Честно говоря, много времени на принятие решения мне не потребовалось. Потому что я разговаривал с другими ребятами, которые играли здесь. И все они очень хорошо отзывались о клубе и городе. Долго над ответом не думал.

Одним из тех, с кем вы разговаривали, был Бибрас Натхо?

Да, насколько я знаю, Бибрас играл в «Рубине» четыре года. Он очень хорошо отзывался о клубе. Говорил, что здесь всё отлично организовано. И сказал, что в России сильный чемпионат.

Другим бывшим игроком «Рубина» является Сеад Хакшабанович, ваш партнер по сборной Черногории.

С Сеадом я тоже разговаривал перед переходом, но совсем немного. Потому что он по-сербски говорит не очень хорошо. Зато у меня еще есть общий знакомый с Дарко Йевтичем. С самим Дарко я, конечно, лично не разговаривал, но мне сказали, что он тоже отзывался о «Рубине» очень хорошо.

Как дела у Дарко сейчас?

Насколько мне известно, он травмирован. Знаю, что он каждый день работает и проходит реабилитацию.

«Я знаю, что у вас в РПЛ отличные стадионы, играют сильные команды» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Казань – великолепный город с прекрасным стадионом. Это важно для меня»

Но все же что стало ключевым фактором в пользу «Рубина»? Все-таки у команды нет еврокубков, и в отличие от «Партизана» это не топ-клуб своей страны.

В «Партизане» отыграл четыре года, и мне нужно было сделать следующий шаг, новый вызов. К тому же за чемпионатом России следил по телевизору. Я знаю, что у вас в РПЛ отличные стадионы, играют сильные команды. Наверное, все это вкупе стало ключевым фактором.

Вы сказали, что вы следили за РПЛ. Как это было?

В Сербии есть такой канал – Arena, по нему показывают чемпионат России по футболу. Наверное, потому, что в вашей стране выступает немало сербских футболистов. В ЦСКА, кстати, играет мой друг Саша Зделар.

Вы впервые в России?

Я приезжал с «Партизаном» на игру с «Сочи» в Лиге конференций, но по сути тот момент можно не считать. Если же говорить о более длительном периоде, то это мой первый визит в Россию.

Об игре с «Сочи». Тогда вы фактически вывели свою команду в следующий раунд.

Да, это был радостный матч и большая победа для нас. Наверное, на бумаге в тот момент «Сочи» был сильнее нас. В России мы сыграли 1:1, а в Сербии – 2:2. В овертайме я выбил мяч с самой линии ворот. А в серии пенальти я был в очереди четвертым и забил решающий пенальти.

Сходятся ли ваши представления с тем, что ранее слышали о России?

Да. Если говорить о Казани, то это великолепный город с прекрасным стадионом. Это очень важно для меня.

Вы уже были на «Ак Барс Арене»?

Нет, пока не был.

Во время презентации клуб показал вам исторические места Казани. Как вам город?

Казань – очень красивый город. Люди очень милые. Таковы первые впечатления.

«В «Рубине» есть всё для тренировочного процесса, восстановления» Фото: rubin-kazan.ru

«Обещаю дать интервью на русском языке»

Вы выступали в Сербии. Там очень хорошо относятся к России. Как отнеслись к переезду близкие?

Все люди в Сербии знают, что Россия – сильная страна. Напутственные слова от близких были только самые хорошие. Понятно, что в России придется часто путешествовать и летать, но я профессиональный футболист. Это моя работа, и я к этому готов.

Когда вы покидали «Партизан», вы плакали и очень эмоционально прощались с клубом.

Да, для меня это был очень сложный момент – момент прощания. Потому что все эти годы были вместе. «Партизан» стал для меня семьей, вторым домом. У меня очень много друзей в клубе. Наверное, именно с этим связано такое эмоциональное прощание. Я очень люблю «Партизан». С самого детства я был болельщиком этого клуба и мечтал за него играть.

У «Партизана» самые горячие болельщики в мире?

Думаю, да.

Готовы ли вы, что в Казани вы уже не увидите такой же ярой поддержки от фанатов?

Я думаю, в Казани тоже любят футбол и умеют болеть. Наша работа – играть в футбол и своими действиями делать так, чтобы зрителей на трибунах было как можно больше.

Вам 28 лет. Но фактически это ваш первый переезд за пределы Сербии и Черногории. Как психологически дался такой вызов?

Все хорошо, это нормально. К тому же сербский и русский языки очень похожи. В «Рубине» есть всё для тренировочного процесса, восстановления. Ты можешь отдыхать, спать после тренировок. Всё замечательно, это способствует адаптации.

Вы сказали про язык. Насколько тяжело общаться внутри команды и на каком языке вы говорите больше: на английском, русском или даже сербском?

На самом деле, на поле все понятно, что говорят на русском: «лево», «право», «выше», «ниже», «спина». Это обычные футбольные термины. Я все понимаю и стараюсь общаться с партнерами на одном языке.

Есть ли вероятность, что через два года вы дадите интервью полностью на русском языке?

Я вам обещаю (смеется).

Идут новости, что на подходе в «Рубин» еще один футболист из Сербии – Александар Чаврич Фото: skslovan.com

«Лично не знаком с Чавричем, но знаю, что он – сильный футболист»

С кем вы приехали в Казань?

Сейчас я здесь один. Моя супруга приедет ко мне через несколько дней.

А где проживаете сейчас?

На базе.

С кем в одной комнате?

С Мацеем Рыбусом. Но у него травма, сейчас он проходит курс восстановления, поэтому редко вижу его в комнате. Также я часто общаюсь с Алексеем Грицаенко, Умарали Рахмоналиевым и Мирлиндом Даку. Даку, кстати, тоже говорит по-сербски.

Идут новости, что на подходе в «Рубин» еще один футболист из Сербии. В частности, Александар Чаврич.

Может быть, да. Я лично не знаком с Чавричем, но слышал о нем и знаю, что он – сильный футболист.

Насколько облегчает адаптацию наличие партнеров, с которыми можно свободно общаться на сербском языке? Тот же Даку.

Конечно облегчает. Но, наверное, было бы лучше, если бы я чаще говорил по-русски. В таком случае я бы выучил его намного быстрее (смеется).

«Виталий Лисакович очень хорош с мячом. Так же, как и Джоэль Фамейе, он очень сильный нападающий с отличным чувством гола» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Кого бы смог выделить в «Рубине»? Лисаковича и Фамейе»

Как вам работа с Рашидом Рахимовым?

Все отлично. Дисциплина, концентрация. Все это присутствует в тренировочных процессах.

Он выглядит очень строгим и требовательным. Так ли это на самом деле?

Да, он требовательный. Но он хочет, чтобы все игроки показывали свой максимум, чтобы на каждой новой тренировке и игре мы были лучше по сравнению с предыдущим днем.

Прошлой весной «Рубин» при Рахимове пропустил всего 3 гола за 8 матчей. Ощущается ли на тренировках упор на оборону?

Я сам защитник, поэтому моя первоочередная задача – помогать защите собственных ворот. Но нельзя сказать, что на тренировках делается упор только на оборону, – мы работаем и над обороной, и над атакой.

На сборах «Рубин» играл в 2 и 3 центральных защитника. Как вам удобнее играть самому?

Независимо от того, какую схему выберет тренер, я буду прилагать максимальные усилия, чтобы помочь команде. А так я готов к любой схеме: у меня был опыт игры и в 2, и в 3 защитника в «Партизане». Что касается сборной, то там против сильных соперников мы преимущественно играли в 3 защитника. Как, например, с Нидерландами и Турцией.

Знаете ли вы, что по Transfermarkt вы являетесь самым дорогим игроком «Рубина»?

Не знал. Наверное, это связано с тем, что у меня много игр за сборную и за «Партизан» в еврокубках. Но сейчас я в «Рубине», по сути, начинаю с нуля и должен упорно работать, чтобы достичь хорошого результата.

Как вам уровень партнеров «Рубина»? И кого бы вы могли выделить?

В физическом отношении все игроки очень сильные: команда играет в очень скоростной и агрессивный футбол. Отметил бы Виталия Лисаковича – он очень хорош с мячом. Так же, как и Джоэль Фамейе, он очень сильный нападающий с отличным чувством гола. Полузащитники тоже выделяются хорошей техникой и хорошими передачами.

Судя по всему, у вас тоже хорошее чувство гола.

Да, мне говорили: «Ты выглядишь как нападающий», но я играю в обороне. Что касается моего гола «КАМАЗу» в первой же игре, то я стараюсь помогать форвардам на стандартах. Когда ты забиваешь, это очень классное чувство.

Я смотрел нарезку вашей игры на YouTube. Увидел там немало голов с угловых и штрафных.

В «Партизане» у нас был тренер по стандартам в обороне и в атаке. И мы всегда там отрабатывали различные ситуации. Думаю, это плод той работы на тренировках. А вообще я присоединяюсь к атаке только в тех ситуациях, когда надо забить здесь и сейчас.

«Я хочу подойти к осенним играм в сборной в очень хорошем физическом состоянии» Фото: rubin-kazan.ru

«Будет время, обязательно схожу на матчи баскетбольного УНИКСа»

Вы – лидер сборной Черногории. Сейчас у вас хорошие шансы выйти на Евро-2024.

Да, наверное, за последние лет двадцать у нас впервые появился реальный шанс выйти на чемпионат Европы. Конечно, в нашей группе играют Сербия и Венгрия, но шансы у нас тоже есть. Поэтому я хочу подойти к осенним играм в сборной в очень хорошем физическом состоянии.

Болельщики в Черногории наверняка ждут этого события с большим нетерпением.

У нас очень хорошая поддержка. Все ждут выхода. Для страны это будет большой праздник.

Какими видами спорта вы еще увлекаетесь или смотрите помимо футбола?

Я очень люблю баскетбол. Сербский «Партизан» выступал в Евролиге, и на матчах баскетбольной команды там такая же невероятная атмосфера, как и на футболе.

Слышали ли вы про казанский УНИКС?

Да, конечно. Я знаю, что у вас выступал хорватский баскетболист Марио Хезонья. Сейчас он играет в мадридском «Реале».

УНИКС, кстати, действующий чемпион России.

Мне уже рассказали об этом. Если будет время, я обязательно буду посещать матчи команды в новом сезоне.

Чем вы еще занимаетесь помимо спорта?

Я обожаю охоту и рыбалку у себя в Черногории. Тяжело рассказать и описать те ощущения. У нас в стране есть и реки, и леса: заниматься охотой и рыбалкой в Черногории одно удовольствие. Кстати, туда приезжает много российских туристов, но в основном они ездят на море. У нас довольно маленькая, но очень красивая страна.