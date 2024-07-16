В Сербии спецназ ликвидировал убившего двух человек 89-летнего мужчину

15 июля в Сербии пожилой мужчина 1935 года рождения открыл огонь в селе Тополница, расположенном недалеко от города Майданпек. В результате стрельбы погибла супружеская пара: мужчина 1955 года рождения и женщина 1956 года рождения. Еще один человек 1965 года рождения получил ранения, сообщают «Известия».

На место происшествия прибыло Специальное антитеррористическое подразделение (САJ). Бойцы предприняли попытки мирного разрешения ситуации, используя светошумовые гранаты, слезоточивый газ и ведя переговоры с нападавшим. Однако, когда все эти меры не принесли результата, было принято решение о нейтрализации стрелка.

Вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич подтвердил, что 89-летний преступник был ликвидирован силами САJ. Это решение было принято после того, как все попытки убедить его сдаться не увенчались успехом.