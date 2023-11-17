«В Сербии любят Россию»: Чумич и Ранджелович – о трансфере в «Рубин» и адаптации в Казани

Никола Чумич и Лазар Ранджелович встретились на «Ак Барс Арене» со студентами ряда казанских вузов Фото: rubin-kazan.ru

«После каждой игры нам дают эчпочмаки. Они нам очень нравятся»

«Всем здравствуйте, меня зовут Никола, я футболист «Рубина», – взял инициативу первым Чумич, поздоровавшись с аудиторией почти на чистом русском языке.

«Добрый вечер, я очень рад, что мы сегодня собрались здесь и можем с вами пообщаться», – продолжил Ранджелович. Лазар в отличие от партнера по команде говорил исключительно на английском. Хотя, по словам переводчика «Рубина» Артура Заставниченко, он скромничал. Русский язык у Лазара неплохой.

Интервьюерами были студенты-болельщики.

С какими проблемами и трудностями вы столкнулись при адаптации в Казани?

Чумич:

Трудности? Их почти не было. Мне очень повезло, что я здесь, вместе с Лазаром, потому что мы друзья. Он хорошо говорит по-русски, и поэтому адаптироваться в Казани мне было намного легче. Вообще в Сербии все любят Россию. И нам здесь очень нравится.

Ранджелович:

На самом деле, особых проблем и не было. Возможно, за исключением холодной погоды. Но мы уже привыли и к ней.

Уже успели попробовать национальные татарские блюда? Какие вам понравилось больше всего?

Чумич:

Конечно, после каждой игры нам дают эчпочмаки (треугольники). Они мне очень нравятся.

Ранджелович:

И мне тоже (смеется).

В последнее время «Рубин» хорошо играет. Но все же хотели ли бы вы что-то в команде изменить?

Чумич:

Согласен, что мы играем очень хорошо. Прямо сейчас я бы не хотел что-то менять.

Ранджелович:

В последних матчах мы не только не проигрываем, но и не пропускаем. Мы хотели бы продолжить в том же духе и побеждать дальше.

Не пугает ли вас, что даже если «Рубин» попадет в топ-4, то не сможет попасть в еврокубки из-за отстранения от них российских клубов?

Ранджелович:

Безусловно, играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы – мечта любого футболиста. Но в настоящий момент мы сконцентрированы на игре в «Рубине» и, честно говоря, не думаем о еврокубках. Потому что ничего не можем изменить. Хотим подняться как можно выше в таблице.

Никола Чумич: «Трудности? Их почти не было. Мне очень повезло, что я здесь, вместе с Лазаром, потому что мы друзья» Фото: t.me/fcrk1958

«Планы на сезон? Попасть в топ-5 Премьер-лиги»

Если бы вам предложили перейти в «Рубин» или топ-клуб из Сербии, «Црвену Звезду» или «Партизан», что бы вы выбрали?

Ранджелович:

Если говорить о настоящем моменте, то я предпочел бы быть именно здесь. К тому же в Сербии я уже играл. Конечно, если в какой-то момент возникает предложение присоединиться к «Црвене Звезде» или «Партизану», то любой серб скажет «да». Но сейчас я бы предпочел поиграть за границей. Я в «Рубине» и очень этому рад.

Чумич:

Хочу сказать, что этим летом у меня было предложение от «Партизана», но я предпочел перейти в «Рубин». Надеюсь, что я проведу здесь еще много лет. А вообще если вы спросите у меня: «Црвена Звезда» или «Партизан»?», то я скажу: «Войводина». Это мой родной клуб, и я его фанат.

Как вы оцениваете чемпионаты России и Сербии? Какой из них сильнее?

Чумич:

Думаю, в России уровень и темп игры выше. В России играть сложнее.

Ранджелович:

Трудно сейчас сравнивать. Но, наверное, здесь качество игры выше. Возможно, это связано с хорошими стадионами и хорошими полями.

Какие у «Рубина» планы на этот сезон?

Чумич:

Закончить чемпионат в первой пятерке.

А какие были планы на Кубок России, где вы заняли последнее место в группе? И были ли вообще планы?

Чумич:

Честно говоря, к тому моменту, как мы присоединились к команде, «Рубин» сыграл в Кубке России уже четыре игры. Поэтому мы не можем ничего сказать по этому поводу.

«В последних матчах мы не только не проигрываем, но и не пропускаем. Мы хотели бы продолжить в том же духе и побеждать дальше» Фото: rubin-kazan.ru

«Для нас «Рубин» уже третий общий клуб»

Расскажите о своей карьере.

Чумич:

Я начал свою карьеру в Сербии, там мы впервые встретились в одной команде с Лазаром. Чуть позже он уехал в «Олимпиакос», и через полгода я снова присоединился к нему. Потом я поиграл в Испании, Швейцарии и теперь здесь, в «Рубине». Для нас с Лазаром это уже третий общий клуб.

Ранджелович:

Моя история очень схожа с историей Николы. Я тоже начинал в Сербии. После этого я играл в Греции, Испании, и вот сейчас я в России.

Какой ваш самый запоминающийся матч?

Чумич:

Когда я выступал в Сербии, был матч, когда незадолго до этого погиб мой брат. Я забил гол и посвятил его ему.

Ранджелович:

Думаю, это матч Лиги чемпионов в составе «Олимпиакоса» против «Краснодара» (4:0, дубль Ранджеловича).

Что значат ваши номера?

Чумич:

Это дата рождения моего брата – 24.

Ранджелович:

У моего номера какого-то особого значения нет – 7.

«В настоящий момент мы сконцентрированы на игре в «Рубине» и, честно говоря, не думаем о еврокубках» Фото: t.me/fcrk1958

Всегда ли вы играли на тех позициях, на которых играете сейчас в «Рубине»?

Чумич:

В Швейцарии я играл на позиции «десятки», а в Испании я и вовсе правым защитником.

Ранджелович:

Большую часть своей карьеры я отыграл вингером, но периодически также играл в полузащите.

Рано или поздно вы закончите свою профессиональную карьеру. Что будет после?

Чумич:

На самом деле, сейчас я об этом не думаю. Потому что я хотел бы играть еще минимум 10 лет. Но, конечно, определенные планы есть. Наверное, как вариант – остаться в футболе или заняться бизнесом вместе с семьей в Сербии.

Ранджелович:

Я тоже об этом сейчас не думаю. Но абсолютно точно хотел бы остаться в футболе.

Вопрос эмоционального характера. Чувствуете ли вы волнение, выходя на поле, или вы уже привыкли играть при публике?

Чумич:

Наверное, в начале своей карьеры я ощущал нервозность. Но по мере как время идет, любой футболист обретает опыт, и это становится нормальным явлением. Хотя в каких-то важных матчах нервозность все еще есть.

Ранджелович:

Я думаю, волнение – это нормальное состояние. Несмотря на то что Никола говорит, что сейчас оно меньше, но оно все равно иногда присутствует. И это нормально.

«Этим летом у меня было предложение от «Партизана», но я предпочел перейти в «Рубин» Фото: rubin-kazan.ru

«Совет молодому футболисту? Самое важное – любить свое дело»

Есть ли у вас какие-то хобби?

Чумич:

Мое хобби – это НБА (смеется). Я очень люблю баскетбол: смотрю его и играю на приставке.

Ранджелович:

А я люблю настольный теннис.

Как игроки относятся к тому, что сейчас в футболе крутятся большие деньги букмекерских контор?

Ранджелович:

Для нас это ничего не меняет. Мы делаем свою работу, мы просто играем в футбол.

Как вы относитесь к Медиалиге? Не хотели бы вы сыграть против одной из медиакоманд?

Ранджелович:

Еще когда я играл за «Урал», слышал о Медиалиге. Но, честно говоря, я за ней особо не следил.

«Трудно сейчас сравнивать. Но, наверное, здесь качество игры выше. Возможно, это связано с хорошими стадионами и хорошими полями» Фото: rubin-kazan.ru

Чумич:

А я здесь всего два месяца, и, к сожалению, о таком явлении, как Медиалига, я даже не знаю.

Какой путь бы вы выбрали, если в детстве, несмотря на любовь к футболу, ваша семья настояла на том, что вам нужно идти учиться?

Чумич:

Однозначно я бы стал футболистом. Я очень люблю футбол и сделал бы всё, чтобы стать большим игроком.

Ранджелович:

Самое главное – следовать своей мечте. Конечно, сейчас я однозначно сказал бы «футбол». Но нужно понимать, о каком моменте времени идет речь. Если в тот момент ты хотел учиться, то нужно выбирать путь, который тебе по душе.

Какой совет вы можете дать молодым футболистам?

Чумич:

Самое важное для молодого игрока – любить футбол. И вообще мне кажется, это самый универсальный совет. Чем бы ты ни занимался, важно любить свое дело.