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В Сербии из-за неопознанного летательного устройства в воздух подняли истребители МиГ-29
Сегодня в небе над Сербией было обнаружено неизвестное летательное устройство. По приказу Президента страны Александра Вучича в воздух были подняты истребители МиГ-29. Об этом со ссылкой на Минобороны Сербии сообщает N1.
Несмотря на наблюдение, установленное с помощью сил ПВО, экипажу истребителей не удалось обнаружить цель. По данным министерства, неизвестный аппарат находился на высоте приблизительно 5,5 км над Вальево.
«Истребители продолжили полет и совершили поиск в зоне по процедуре с целью подтверждения ситуации, — отмечается в сообщении. — После поиска дежурной паре приказано вернуться на аэродром, остальные силы продолжили следить за воздушным пространством в штатном режиме».
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