В сентябре в Татарстане ожидается новый пик активности клещей

Фото: Елена Фенина / «Татар-информ»

В сентябре ожидается увеличение активности клещей. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации за август 2025 года рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, старший преподаватель кафедры эпидемиологии и дезинфектологии КГМА Любовь Авдонина.

«В августе мы отмечали снижение количества обращений пострадавших от клещей. Ежедневно мы фиксировали порядка 150 укусов, при этом в разгар сезона фиксировалось порядка 800 укусов еженедельно», — рассказала Любовь Авдонина.

В сентябре ожидается очередной пик активности клещей, добавила она.

«Мы в очередной раз предупреждаем, что риск укусов клещей сохраняется. В сентябре продолжается грибной сезон, и количество людей, которые будут посещать леса, будет увеличиваться, поэтому меры профилактики надо соблюдать», — добавила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ.

Она отметила, что клещи сохраняют активность, пока температура воздуха держится выше 15 градусов. До понижения температуры любителям выездов на природу следует соблюдать бдительность, особенно при нахождении на лесной территории.