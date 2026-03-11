news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 11 марта 2026 12:54

В сентябре в MAX запустят оплату парковок и чаты для садоводов

Читайте нас в
Телеграм

В сентябре 2026 года в мессенджере MAX появятся новые сервисы – оплата платных парковок в Казани и чаты садовых товариществ. Об этом на брифинге в Кабмине Татарстана сообщил министр цифрового развития республики Илья Начвин.

Как пояснили в ведомстве, функционал будет реализован в приложении «Госуслуги РТ 2.0» и станет доступен в MAX. Пользователи смогут оплачивать парковки в столице республики, а также проезд по Вознесенскому тракту и другим трассам Татарстана. Ежемесячно по оплате парковок в Казани проходит более 500 тыс. транзакций.

Кроме того, для садоводов запустят удобный формат общения с правлением СНТ. В республике насчитывается более миллиона садоводов и 975 садовых товариществ, которые смогут создавать чаты для обсуждений и проведения собраний.

#мессенджер Max #платные парковки в казани #садоводческие товарищества
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Иран практически побежден»: зачем Трамп объявил об окончании войны и обратился к Путину

«Иран практически побежден»: зачем Трамп объявил об окончании войны и обратился к Путину

10 марта 2026
Врач-онколог из Казани Александр Потанин погиб в зоне СВО

Врач-онколог из Казани Александр Потанин погиб в зоне СВО

11 марта 2026
Новости партнеров