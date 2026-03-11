В сентябре в MAX запустят оплату парковок и чаты для садоводов

В сентябре 2026 года в мессенджере MAX появятся новые сервисы – оплата платных парковок в Казани и чаты садовых товариществ. Об этом на брифинге в Кабмине Татарстана сообщил министр цифрового развития республики Илья Начвин.

Как пояснили в ведомстве, функционал будет реализован в приложении «Госуслуги РТ 2.0» и станет доступен в MAX. Пользователи смогут оплачивать парковки в столице республики, а также проезд по Вознесенскому тракту и другим трассам Татарстана. Ежемесячно по оплате парковок в Казани проходит более 500 тыс. транзакций.

Кроме того, для садоводов запустят удобный формат общения с правлением СНТ. В республике насчитывается более миллиона садоводов и 975 садовых товариществ, которые смогут создавать чаты для обсуждений и проведения собраний.