Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В сентябре в ЛНР откроется первый сервисный центр КАМАЗа
В Луганской Народной Республике в сентябре может появиться первый сервисный центр КАМАЗа. О планах Автогиганта пишет корпоративная газета «Вести КАМАЗа».
Отмечается, что сейчас в республике проводятся необходимые подготовительные и ремонтные работы. В будущем здесь будет предоставляться гарантийное, постгарантийное и сервисное обслуживание автомобилей.
В пресс-службе Министерства инфраструктуры и транспорта ЛНР пояснили, что открытие центра связано с необходимостью обслуживания автотехники татарстанской компании, которая задействована в восстановительных работах в этом регионе.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»