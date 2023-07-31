В сентябре в ЛНР откроется первый сервисный центр КАМАЗа

В Луганской Народной Республике в сентябре может появиться первый сервисный центр КАМАЗа. О планах Автогиганта пишет корпоративная газета «Вести КАМАЗа».

Отмечается, что сейчас в республике проводятся необходимые подготовительные и ремонтные работы. В будущем здесь будет предоставляться гарантийное, постгарантийное и сервисное обслуживание автомобилей.

В пресс-службе Министерства инфраструктуры и транспорта ЛНР пояснили, что открытие центра связано с необходимостью обслуживания автотехники татарстанской компании, которая задействована в восстановительных работах в этом регионе.