В сентябре в Казани выступит Донецкий академический симфонический оркестр

С концертом «Оркестр непокоренных» выступит в Казани 22 сентября Донецкий академический симфонический оркестр имени С.С.Прокофьева. Выступление состоится на сцене Государственного Большого концертного зала им. С.Сайдашева.

Концерт будет состоять из двух отделений. В первом отделении дирижировать будет Михаил Илющенко, во втором – Владимир Заводиленко. Солисткой выступит звезда мировой классической сцены Валентина Лисица (фортепиано). Она присоединится к оркестру во втором отделении.

Как рассказал Михаил Илющенко, оркестр представит произведения великих русских композиторов Михаила Глинки, Модеста Мусоргского, Николая Римского-Корсакова, Сергея Рахманинова, Александра Бородина, Дмитрия Шостаковича.

Концерт состоится в рамках большого гастрольного тура оркестра по городам России. Кроме Казани артисты побывают в Тамбове, Саратове, Тольятти, Самаре, Ульяновске, Йошкар-Оле, Чебоксарах, Владимире, Рязани и Воронеже. Тур посвящен 90-летию оркестра, которое коллектив отмечает в сентябре 2023 года.

«Для нас большая честь отметить это событие в России», – рассказал порталу «Культура Донбасса» генеральный директор, художественный руководитель Донецкой филармонии Александр Парецкий. Он, к слову, выступит ведущим концертов. Парецкий выразил сожаление, что пока такие концерты невозможны в Донецке.

Билеты на концерт в Казани доступны по Пушкинской карте, сообщили в Минкульте РТ.