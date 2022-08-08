В сентябре в Казани стартуют осенние сельхозярмарки

10 сентября в Казани стартуют осенние сельскохозяйственные ярмарки, на которых горожане смогут купить фермерские продукты по социально ориентированным ценам, сообщил замруководителя городского исполкома Ильдар Шакиров. Кроме того, власти города планируют уделить внимание развитию мобильной торговли фермерскими продуктами питания.

«В этом году продолжается развитие инфраструктуры. Так, в поселке Юдино по улице Рволюционная строится еще одна площадка для проведения сельхозярмарок. Надеемся, что она также будет востребована горожанами», – сказал Шакиров на деловом понедельнике. По его словам, во время весенних ярмарок фермеры продали продукцию на сумму свыше 266 млн рублей.

Также востребованным у казанцев остается формат нестационарной торговли (НТО). В этом году в схему размещения киосков внесли очередные изменения, она включает в себя 732 места. На сегодня заключено 544 договора на размещение НТО, сообщил Шакиров. В бюджет города от заключенных договоров аренды поступило 65 млн рублей.

Подобные форматы – сельхозярмарки и НТО – позволяют контролировать уровнь цен на социально значимые продукты, мониторинг которых Комитет потребрынка ведет в ежедневном режиме, добавил замруководителя исполкома. Он напомнил, что прошедшей весной был зафиксирован скачок цен на такие продукты как сахар, лук, масло. При этом отмечалось и сезонное снижение, к примеру, на продукты овощной группы – картофель, капусту, а также на куриные яйца.

«Для стабилизации ситуации мы провели переговоры с ритейлерами, поставщиками продовольственных товаров. Сейчас ситуация стабилизировалась, поставки без перебоев. Сельхозярмарки помогли в снижении дефицита отдельных видов товара и фиксации цен», – заключил Шакиров.