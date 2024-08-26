В сентябре в Казани стартует проект «Адаптивный спорт в инклюзии»

Новый проект «Адаптивный спорт в инклюзии» стартует в сентябре на базе общеобразовательных школ Татарстана с инклюзивным образованием. Об этом сообщает пресс-служба АНО Центр социальной поддержки «Школа для всех».

«Это курс занятий по адаптивной физкультуре, спортивной гимнастике, айкидо и баскетболу. На площадке казанского ипподрома пройдут занятия по конному спорту. В своей работе с детьми с расстройством аутистического спектра (РАС) специалисты будут применять прикладной анализ поведения», — рассказали в пресс-службе.

«Адаптивный спорт в инклюзии» стал победителем грантового конкурса и будет реализован при поддержке фонда до ноября 2025 года. Главная цель проекта заключается в создание среды для занятий адаптивной физкультурой и спортом детей с РАС и их сверстников.

Мероприятия проекта рассчитаны на 18 месяцев. В настоящее время педагоги прошли специальное обучение, приобретен необходимый спортивный инвентарь.