В сентябре татарстанцы стали чаще покупать жилье по ипотеке

Росреестр Татарстана с начала года зарегистрировал около 54 тыс. ипотечных кредитных сделок, в том числе более 20 тыс. в Казани. Анализ статистических данных за девять месяцев этого года показал, что в сентябре татарстанцы стали чаще приобретать недвижимость с использованием кредитных средств.

Как следует из данных ведомства, в июне было зафиксировано наименьшее количество сделок с использованием жилищных кредитов — 3,8 тыс. В июле этот показатель подрос до 4,3 тыс., в августе — до 4,5 тыс., в сентябре — до 5,3 тыс. Таким образом, в целом по республике число сделок в сентябре по сравнению с июнем увеличилось на 37,6%.

При этом в Казани недвижимость в ипотеку в сентябре по сравнению с июнем стали брать чаще на 85,6% — в сентябре состоялось 2,1 тыс. таких сделок против 1,2 тыс. в июне.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова заметила, что в этом году больше всего кредитных сделок, около 9,5 тыс., пришлось на март.

По данным Росреестра Татарстана, начиная с середины года положительная динамика отмечена и по договорам купли-продажи жилых помещений в целом. Если в июне их было чуть больше 6 тыс., то в последующие месяцы (июле и августе) — более 7 тыс., в сентябре — 7,7 тыс.

Таким образом, по сравнению с «низким июнем» в сентябре количество договоров купли-продажи жилья увеличилось на 26%. В Казани этот рост составил 41% — с 1,8 тыс. в июне до 2,6 тыс. в сентябре.