В сентябре состоится запуск бренда JAECOO и его первой модели JAECOO J7 в Казани

Фото предоставлено ООО «КВАЗАР»

28 сентября 2023 года состоится российская премьера бренда JAECOO и старт продаж его первой модели — интеллектуального кроссовера JAECOO J7, дебютировавшего на ХХ международном Шанхайском автосалоне. Автомобиль также готовится к запуску в Восточной Европе, а затем появится в Центральной и Южной Америке, на Ближнем Востоке, в Австралии и других регионах. Являясь частью концепции O&J, марка JAECOO продолжает задавать тренды в автомобилестроении, предлагая инновации, которые предоставляют широкие возможности в сегменте городских внедорожников.

О бренде JAECOO

Фото предоставлено ООО «КВАЗАР»

Название JAECOO («Джейку́») образовано от немецкого слова Jaeger («охотник») и английского Cool («крутой»). Автомобили JAECOO – это сочетание мощи и страсти для самодостаточных людей с изысканным стилем и утонченным вкусом, которые уверенно идут к своей цели.

Новый высокотехнологичный кроссовер JAECOO J7 унаследовал концепцию классических внедорожников, дополнив ее современными эстетическими элементами дизайна, что придает автомобилю неповторимость и брутальный внешний вид. Интерьер модели отличается многофункциональностью и высоким уровнем эргономики, предоставляя водителю и пассажирам широкий спектр инновационных технических решений. Мультимедийная система JAECOO J7, обладающая превосходными развлекательными и аудиовизуальными возможностями, создана на базе высокопроизводительного чипа Qualcomm 8155 и представлена на большом интерактивном дисплее диагональю 14,8 дюйма. Технология W-HUD представляет собой интеллектуальное управление множеством функций автомобиля, предоставляя водителю доступ к сведениям о поездке, режимам вождения, навигации и техническим показателям.

Фото предоставлено ООО «КВАЗАР»

Новый кроссовер JAECOO J7 обладает безупречными внедорожными характеристиками. Благодаря уникальной системе ARDIS (All road drive intelligent system), автомобиль способен бескомпромиссно преодолевать различные препятствия вне зависимости от дорожных и климатических условий эксплуатации, обеспечивая водителю и пассажирам непревзойденный уровень комфорта и безопасности.

Открытие первых флагманских шоу-румов OMODA & JAECOO ожидается уже в этом месяце. И первые автомобили, модель JAECOO J7 уже есть в наличии в автосалоне Квазар, официального дилера JAECOO (Джейку‌) в Казани и РТ.

Приглашаем в автосалон на тест-драйв по адресу: Казань, ул. Маршала Чуйкова, 54в, работаем ежедневно с 9 до 21ч, звоните +7 (843) 245-62-69

Всю информацию о марке JAECOO и новом высокотехнологичном кроссовере JAECOO J7 можно узнать на веб-сайте и в социальных сетях: https://t.me/Jaecookvazar, https://vk.com/jaecookvazar.

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