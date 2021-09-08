В сентябре рынок труда Татарстана испытывает дефицит рабочего персонала

Активность соискателей на рынке труда Татарстана за последний месяц снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба сервиса HeadHunter.

«Наиболее высокая отрицательная динамика наблюдается среди специалистов индустрии гостеприимства (туризм, гостиницы, рестораны), сферы продаж, автомобильного бизнеса и среди соискателей банковской сферы», — отмечают аналитики.

«При этом количество резюме выросло в профессиональной сфере „Добыча сырья“. Также на рынок труда заметно чаще стали выходить представители сферы „Наука, образование“, специалисты госслужб и работники без опыта», — констатируют специалисты сервиса.

Наиболее конкурентной сферой в Татарстане осенью стала добыча сырья, где на одну вакансию приходится более восьми резюме. Дефицит кадров наблюдается среди рабочего персонала, где есть лишь одно резюме на предложение. Комфортным для рынка труда уровнем профессиональной конкуренции считается пять — шесть резюме на вакансию.