В сентябре откроется новый участок Большого казанского кольца по ул.Меховщиков

В сентябре в столице Татарстана в тестовом режиме запустят движение транспорта на участке Большого казанского кольца по ул.Меховщиков. На сегодня строительство дороги от ул.Магистральной до ул.Девятаева завершено на 90%.

Завершить работы на участке дороги протяженностью 1,7 км планируется к концу августа. Сейчас здесь уже выполнено переустройство инженерных сетей, хозяйственно-бытовой и ливневой канализаций, обустроены тротуары и уложено асфальтовое покрытие на большей части объекта.

Рабочим предстоит сделать перильные и барьерные ограждения, подключить светофоры, нанести разметку и установить дорожные знаки, а также закончить переустройство сетей связи и наружного освещения. Кроме того, осталось уложить асфальт на участке площадью 4 тыс.кв. м.

Мэр Казани Ильсур Метшин, который сегодня проконтролировал ход работ на объекте, поручил в начале учебного года возобновить курсирование автобусов №31 по прежнему маршруту, передает пресс-служба городской администрации. На время строительства участка дороги этот маршрут курсировал по измененной схеме, а для удобства горожан в расписание ввели автобусы №31а и №31в. После открытия дороги их выведут из расписания.