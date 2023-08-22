В сентябре на учебу в Татарстан приедут «Женщины Донбасса»

Группа женщин-активисток региональной организации «Женщины Донбасса» приедет в сентябре в Татарстан. Гостьи будут учиться создавать некоммерческие организации по работе с женщинами и детьми. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информ» сообщила председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

Добровольцы в Татарстане делают большую работу и оказывают всестороннюю гуманитарную поддержку участникам спецоперации и членам их семей, отметила Валеева.

«2022 и 2023-ий – годы небывалой гражданской общественной активности, связанной с поддержкой участников СВО и членов их семей. За эти годы мы узнали множество необыкновенных людей, которые взвалили на свои плечи работу по оказанию гуманитарной поддержки. Мы видим серьезные проекты по поддержке детей и социальных учреждений на новых территориях», – добавила она.

Самоотверженный труд волонтеров будет отмечен на уровне республики. 23 августа в Татарстане стартует конкурс на соискание премий Раиса Татарстана за вклад в развитие институтов гражданского общества. Добровольцы могут подать заявки на конкурс до 27 сентября в Общественную палату РТ. Размер премий для граждан составит 250 тыс. рублей, а для организаций – 400 тыс. рублей.