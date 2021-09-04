В сентябре КГЭУ приступил к подготовке кадров для электромобильной отрасли

Ближайшее десятилетие в России станет периодом активного развития электротранспорта. К подготовке кадров для инновационной отрасли первым в стране приступил Казанский государственный энергетический университет.

Об этом стало известно на расширенном выездном заседании научно-экспертного совета при рабочей группе Совета Федерации Федерального Собрания РФ по мониторингу реализации законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Заседание прошло в Казани в Казанском государственном энергетическом университете.

«Тема электротранспорта и сопутствующей инфраструктуры активно развивается в России. Месяц назад Президент РФ сказал, что если мы в течение трех лет не сделаем прорывного шага в этой области, то можем отстать. Поэтому бизнес-сообщество, отечественные компании, которые занимаются развитием электротранспорта и сопутствующей инфраструктуры, Казанский государственный энергетический университет не остались в стороне», — сообщил перед заседанием журналистам член президиума научно-экспертного совета Рашид Артиков.

Казанский энергоуниверситет первым в России открыл учебный класс по подготовке специалистов для электромобильной отрасли. В начавшемся учебном году вуз набрал группу из 25 студентов по направлению «Электромобильный и беспилотный транспорт».

«На сегодняшний день действительно никто в России специалистов в этой области не готовит. Есть предприятия-производители и сопутствующая инфраструктура, сервисы, зарядки. Но кто и как там работает, если никто этому в России не учился? Какова у них квалификация и что они могли сделать? КГЭУ первым почувствовал, что эту нишу нужно занимать и готовить специалистов», — отметил Артиков.

Оказывается, рынок труда сейчас испытывает существенную потребность в кадрах — начиная от инженеров-проектировщиков и заканчивая сборщиками, слесарями и электромонтажниками. На встрече в Казани эксперты обсудили перспективы развития электрического транспорта и зарядной инфраструктуры.

«Сегодня мы обсуждаем перспективы развития зарядных устройств в России. В нашей стране принято решение разработать инфраструктуру зарядных устройств. Производители и разработчики должны обсудить, как это будет происходить на практике. КГЭУ является лидером в этой области. У нас есть кафедра, мы открыли специальность по этому профилю», — заметил ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов.

Выпускники новой образовательной программы по направлению «электромобильный беспилотный транспорт» будут востребованы на рынке труда. И дело не только в том, что электромобили — экономичный и экологичный вид транспорта, за которым будущее. Отрасль динамично развивается в Татарстане. Большие планы по производству электробусов есть у КАМАЗа, предприятие поставляет продукцию в Москву, Московскую область и другие регионы. В Иннополисе разработано беспилотное такси. Кроме того, Казань вошла в число шести пилотных городов, где по федеральной программе будет осуществляться развитие зарядной инфраструктуры и электротранспорта.

«В прошлом году в Татарстане создана рабочая группа из числа представителей органов исполнительной власти, промпредприятий, производителей техники и оборудования для разработки республиканской программы развития зарядной инфраструктуры для транспортных средств с электродвигателями. Программа разработана и вскоре будет рассмотрена на заседании рабочей группы», — проинформировал собравшихся замминистра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев.

Концепция по развитию производства и использованию электрического автотранспорта утверждена в августе Правительством РФ. Ожидаются существенные результаты. Согласно данным Минибаева, к 2024 году объем производства электротранспортных средств в стране должен быть наращен до 17,5 тыс. Количество зарядных станций к 2024 году должно составлять 4 тыс., а к 2030 году — 14 тыс.

«Масштабы большие, но главной целью программы является развитие отечественных производителей. Концепция предусматривает предоставление субсидий на софинансирование затрат на создание зарядных устройств в пилотных регионах. Будет субсидироваться 60% от стоимости зарядных станций и 30% от стоимости технологического присоединения», — пояснил замминистра.

На сегодняшний день в республике зарегистрировано около 80 электротранспортных средств и 29 зарядных станций. В дальнейшем в разных точках региона планируется установка 220 зарядных станций мощностью 150 киловатт.

В рамках заседания на парковке КГЭУ состоялось торжественное открытие зарядной станции E-prom для электромобилей. Ее технические характеристики позволяют одновременно заряжать до трёх машин с разными типами разъемов.

Фото: пресс-служба КГЭУ.