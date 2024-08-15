Средний возраст промышленных установок «Казаньоргсинтеза» снизился до 15 лет

В сентябре начнется остановочный ремонт на заводах пиролиза и полиэтилена предприятия «Казаньоргсинтез». Об этом заявил замминистра промышленности и торговли РТ Дмитрий Гуськов.

«Будет произведена работа по обновлению более 3500 единиц оборудования. Плановая работа вместе с реализацией инвестиционных программ, а также выведением из эксплуатации устаревшего оборудования и демонтажем неиспользуемых зданий позволила значительно снизить средний возраст технологического оборудования – сегодня он составляет 15 лет. Показатель два года назад был на 3-4 года выше», — отметил он.

Гуськов добавил, что предприятие переходит на увеличенный межремонтный интервал. Это стратегическая программа, повышающая производительность и надежность предприятия при снижении периода простоя мощностей. В 2024-м на четырехлетний межремонтный интервал переведут завод поликарбонатов.

Гуськов объяснил, что остановочный ремонт является инструментом повышения надежности, безопасности и экологичности работы предприятия.

«Один из маркеров этой надежности — это факел предприятия, на котором сжигаются сдувки неотработанных газов. Наиболее интенсивно факелы себя проявляют в период остановочных ремонтов предприятия, и это необходимая часть процесса подготовки к ремонту технологического оборудования. Горящий факел – признак плановой и безопасной работы производства», — рассказал замминистра.

Напомним, «Казаньоргсинтез» начал плановый остановочный ремонт еще 24 июля. Первый этап завершится во второй половине августа, а в сентябре планируют начать второй этап, в котором задействуют заводы пиролиза и полиэтилена, а также энергопроизводство.

В рамках первого этапа сотрудники компании проведут регламентные работы на заводе поликарбонатов. Проводимые во время ремонта работы связаны с переходом на увеличенный межремонтный интервал (УМИ). В 2022-м завод поликарбонатов уже перешел на увеличенный двухлетний межремонтный интервал. Следующий остановочный ремонт теперь планируется провести только в 2028 году.