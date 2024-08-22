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В сентябре делегация из Татарстана отправится в международный лагерь в Турции
В сентябре представители молодежи Татарстана отправятся в международный лагерь в Турции. Об этом «Татар-информу» рассказал помощник Раиса РТ и руководитель регионального отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов.
«Будет специальная смена, куда поедет команда Республики Татарстан — в качестве будущих вожатых. Они пройдут обучающую программу, чтобы потом стать наставниками в школьных клубах дипломатии нашей республики», — пояснил собеседник агентства.
В следующем году состоится ответный визит делегации из Турции в Татарстан.
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