В сентябре делегация из Татарстана отправится в международный лагерь в Турции

В сентябре представители молодежи Татарстана отправятся в международный лагерь в Турции. Об этом «Татар-информу» рассказал помощник Раиса РТ и руководитель регионального отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов.

«Будет специальная смена, куда поедет команда Республики Татарстан — в качестве будущих вожатых. Они пройдут обучающую программу, чтобы потом стать наставниками в школьных клубах дипломатии нашей республики», — пояснил собеседник агентства.

В следующем году состоится ответный визит делегации из Турции в Татарстан.

Указ о создании «Движения первых» летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета по взаимодействию с «Движением первых» в феврале 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.