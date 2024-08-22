В сентябре Челны полностью останутся без горячей воды на десять дней

С 10 по 20 сентября в Набережных Челнах отключат горячую воду из-за проведения итоговой опрессовки тепловых сетей. Об этом пишет газета «Челнинские известия».

«Опрессовка сетей необходима, чтобы отопительный сезон прошел без аварий. Теплоэнергетики заинтересованы в возобновлении подачи горячей воды в кратчайшие сроки. Приносим извинения за временные неудобства», — пояснили в Набережночелнинских тепловых сетях (НЧТС).

Вместе с тем на данный момент после завершения шестого этапа гидравлических испытаний возобновлена подача горячей воды во все жилые дома Автограда.

Этот этап гидравлических испытаний начался 13 августа и должен был завершиться 26 августа. Устранение семи из девяти выявленных повреждений позволило досрочно подать горячую воду жителям поселка ЗЯБ и Замелекесья.

После проведения подготовительных работ будут устранены и оставшиеся повреждения, что потребует краткосрочного отключения теплоснабжения части зданий поселка ЗЯБ, уточнили специалисты.

При этом в текущем году гидравлические испытания начались позже запланированного из-за холодной погоды весной. С 28 мая сотрудникам НЧТС пришлось работать в режиме нон стоп, констатирует издание.