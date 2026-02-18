В семи странах ЕС запасы газа опустились ниже 30%

Заполненность подземных газовых хранилищ в Германии, Франции, Бельгии, Хорватии, Дании, Латвии и Нидерландах снизилась до 30 процентов и ниже. Об этом сообщает европейская ассоциация операторов газовой инфраструктуры GIE, согласно РИА Новости.

По состоянию на 16 февраля, средний показатель по Европе составил 33,02 процента. При этом в крупнейшей экономике Евросоюза — Германии — запасы опустились до 22,99 процента, во Франции — до 23,56, в Бельгии — до 24,76, в Хорватии — до 14,74, в Дании — до 28,71, в Латвии — до 22,21, в Нидерландах — до 14,29 процента.

Ранее в «Газпроме» неоднократно отмечали, что ряд ключевых стран ЕС, включая Германию, Нидерланды и государства Прибалтики, исчерпали объёмы, закачанные к началу зимы, и начали использовать резервы прошлых лет. В Еврокомиссии, в свою очередь, заявляли, что сообщество способно завершить отопительный сезон без дефицита.

В конце 2024 года экс-премьер Италии и бывший глава ЕЦБ Марио Драги представил доклад, в котором указал на фундаментальные проблемы энергетического рынка Евросоюза и нехватку природных ресурсов, несмотря на декларируемую успешную замену российского топлива. Согласно документу, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз превышают американские показатели.

По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, отказ от российского импорта обошёлся Европе более чем в 1,3 триллиона евро. Президент России Владимир Путин связывал это решение с закрытием европейских производств удобрений, ростом инфляции и социальными протестами.

В середине октября Совет ЕС утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа с 1 января 2026 года. Для действующих долгосрочных контрактов предусмотрен переходный период до 1 января 2028 года. Запрет на импорт российского сжиженного природного газа вступает в силу с 25 апреля 2026 года, трубопроводного — с 17 июня того же года.