news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Экономика 13 мая 2026 09:31

В семи районах Татарстана реконструируют объекты водоснабжения за 706 млн рублей

Читайте нас в
Телеграм

В семи районах Татарстана проведут реконструкцию семи объектов водоснабжения, следует из информации на портале госзакупок. На работы направят более 706 млн рублей.

Почти 284 млн рублей выделят на обновление сетей в Билярском сельском поселении Алексеевского района и населенном пункте Иштуган Сабинского района.

Еще 422,4 млн рублей предоставят на капремонт сетей водоснабжения на улицах Калинина и Ленина в Бугульме, на улице Строителей в Елабуге, на участке от улицы Ленина, 34 до перекрестка улиц Рафикова и Комсомольской в Заинске, а также на водопровод в Биектау Рыбно-Слободского района. Кроме того, подрядчику предстоит ремонт водозаборных сооружений в Мензелинске.

Срок выполнения работ – до 30 ноября 2026 года. Источник финансирования – бюджет Татарстана. Заказчик – Главное управление инженерных сетей Республики Татарстан.

#госзакупки #водоснабжение #ремонт #Татарстан
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Смертность достигает 40%: что такое хантавирус и грозит ли миру новая пандемия?

Смертность достигает 40%: что такое хантавирус и грозит ли миру новая пандемия?

12 мая 2026

В Татарстане двое рабочих погибли от удара током в кафе во время ремонта

12 мая 2026
Новости партнеров