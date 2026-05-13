В семи районах Татарстана реконструируют объекты водоснабжения за 706 млн рублей

В семи районах Татарстана проведут реконструкцию семи объектов водоснабжения, следует из информации на портале госзакупок. На работы направят более 706 млн рублей.

Почти 284 млн рублей выделят на обновление сетей в Билярском сельском поселении Алексеевского района и населенном пункте Иштуган Сабинского района.

Еще 422,4 млн рублей предоставят на капремонт сетей водоснабжения на улицах Калинина и Ленина в Бугульме, на улице Строителей в Елабуге, на участке от улицы Ленина, 34 до перекрестка улиц Рафикова и Комсомольской в Заинске, а также на водопровод в Биектау Рыбно-Слободского района. Кроме того, подрядчику предстоит ремонт водозаборных сооружений в Мензелинске.

Срок выполнения работ – до 30 ноября 2026 года. Источник финансирования – бюджет Татарстана. Заказчик – Главное управление инженерных сетей Республики Татарстан.