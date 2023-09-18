В семи районах Татарстана пройдут мастер-классы по оказанию первой помощи

В Татарстане навыкам оказания первой помощи и родственного ухода обучат более 500 человек. В семи районах республики пройдут мастер-классы, сообщает Татарстанское региональное отделение Российского Красного Креста.

Проект был инициализирован при поддержке Благотворительного фонда «Татнефть».

Фото: © Татарстанское региональное отделение Российского Красного Креста

По данным организации, участники смогут получить навыки оказания первой помощи с элементами тактической медицины и ухода за людьми с дефицитом самообслуживания, включая вернувшихся с СВО. Мастер-классы будут актуальны также для тех семей, в которых есть люди пожилого возраста и с инвалидностью

Фото: © Татарстанское региональное отделение Российского Красного Креста

«Планируется выезд специалистов РКК с необходимым оборудованием в каждый район для проведения мастер-классов. Продолжительность каждого урока — не менее четырех часов. Сейчас идут съемки обучающих мастер-классов: всего мы снимем по пять видеороликов по каждому направлению. Видеоматериалы выложим в интернете и будем использовать при проведении мастер-классов. Кроме того, все участники проекта получат памятки по темам, которые они проходят», — рассказала АСИ консультант проекта Валентина Чернявская.

Фото: © Татарстанское региональное отделение Российского Красного Креста

Главной особенностью проекта является включение в программу обучения по оказанию первой помощи раздела «Тактическая медицина». Это позволяет обучать большое количество людей реагировать в ЧС и качественно помогать пострадавшим.

Фото: © Татарстанское региональное отделение Российского Красного Креста

«Всего по каждому направлению планируется обучить не менее 280 человек, то есть в проекте примут участие не менее 560 жителей юго-восточных территорий Республики Татарстан», — сообщила Валентина Чернявская.

Процесс обучения будет проходить до конца декабря.