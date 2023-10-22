Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В семи районах Татарстана приостановят теле- и радиовещание
На маломощных объектах телерадиовещания в семи районах Татарстана пройдут профилактические работы, из-за чего будет приостановлена радио- и телетрансляция. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.
«На время проведения работ на указанных объектах РТРС будет приостановлена трансляция программ цифрового эфирного телевидения, аналогового телевидения АО ТРК „ТНВ“ и FM-радиовещания», — сказано в сообщении.
Проверка оборудования будет проводиться с 9 утра и до 3 часов дня 23 октября на РТС Актюбинский (Азнакаевский район) и РТС Турминское (Кайбицкий); 24 октября — на РТС Нижний Таканыш (Мамадышский район), Сорочьи Горы (Рыбно-Слободский) и Татарский Кандыз (Бавлинский); 25 октября — на РТС Новые Чути (Бавлинский район) и Ульянково (Кайбицкий район); 26 октября — на РТС Азнакаево (Азнакаевский район) и Старый Арыш (Рыбно-Слободский); 27 октября — на РТС Чувашская Бездна (Дрожжановский).
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»