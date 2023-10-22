В семи районах Татарстана приостановят теле- и радиовещание

Фото: © «Татар-информ»

На маломощных объектах телерадиовещания в семи районах Татарстана пройдут профилактические работы, из-за чего будет приостановлена радио- и телетрансляция. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

«На время проведения работ на указанных объектах РТРС будет приостановлена трансляция программ цифрового эфирного телевидения, аналогового телевидения АО ТРК „ТНВ“ и FM-радиовещания», — сказано в сообщении.

Проверка оборудования будет проводиться с 9 утра и до 3 часов дня 23 октября на РТС Актюбинский (Азнакаевский район) и РТС Турминское (Кайбицкий); 24 октября — на РТС Нижний Таканыш (Мамадышский район), Сорочьи Горы (Рыбно-Слободский) и Татарский Кандыз (Бавлинский); 25 октября — на РТС Новые Чути (Бавлинский район) и Ульянково (Кайбицкий район); 26 октября — на РТС Азнакаево (Азнакаевский район) и Старый Арыш (Рыбно-Слободский); 27 октября — на РТС Чувашская Бездна (Дрожжановский).