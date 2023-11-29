В семи районах Татарстана построят и обновят системы водоотведения и биоочистные

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане запланированы строительство и реконструкция биологических очистных сооружений и систем водоотведения в городах и населенных пунктах. На проектно-изыскательные работы в 2024 году по ним направлено более 110 млн рублей, следует из тендера на портале госзакупок.

Работы развернутся в семи районах и муниципалитетах республики: в Аксубаевском, Алькеевском, Заинском, Зеленодольском, Лаишевском, Нижнекамском районах и Набережных Челнах. Заказчиком выступает Главное управление инженерных сетей Татарстана. Работы проведут за счет бюджетных средств.

Согласно документации, все объекты, указанные в закупке, входят в число программных мероприятий на 2024 год. Это следующие пункты:

— строительство систем водоотведения (Базарные Матаки; Набережные Челны; от села Айша до Зеленодольска; от деревни Орел до села Габишево);

— реконструкция биологических очистных сооружений в Заинске;

— строительство биологических очистных сооружений и систем водоотведения (Акусубаево, села Нармонка и Сухарево).

Выполнить работы исполнитель должен до 31 декабря 2024 года.