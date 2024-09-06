Фото: © Абдул Фархан/ «Татар-информ»

В семи районах Татарстана началась уборка сахарной свеклы. Уже собрано более 178 тонн корнеплодов на площади 4,1 тыс. га со средней урожайностью 424 ц/га, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Самая большая урожайность свеклы в Тетюшском районе – 550 ц/га. А в Заинском и Буинском районах урожайность свыше 450 ц/га», – отметили в министерстве.

В этом году в Татарстане сахарная свекла будет собрана в 11 районах с площади 55,6 тыс. га.

Переработкой урожая займут два предприятия в Заинском и Буинском районах.