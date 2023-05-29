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«Движение Первых» отметит День защиты детей фестивалями в семи городах Татарстана
В Казани, Альметьевске, Бугульме, Заинске, Зеленодольске, Лениногорске и Нижнекамске 1 июня пройдет «Фестиваль первых». На открытых площадках можно будет поиграть в волейбол и баскетбол, попробовать себя в дворовых играх и гонках на радиоуправляемых машинках, научиться жонглированию, рисованию песком и многому другому. Принять участие в развлекательной программе смогут дети всех возрастов. Вход свободный без регистрации, сообщили в пресс-службе татарстанского отделения «Движения первых».
«В первую очередь будут задействованы дворы, благоустроенные по программе Раиса РТ Рустама Минниханова „Наш двор“. К сменам смогут присоединиться все желающие, живущие в этом или соседних дворах. В каждом дворе предварительно будут один куратор и двое вожатых в возрасте 16-17 лет. В программе планируются игры, творческие занятия и мастерские для ребят, которые проводят свободное время во дворе», — пояснили «Татар-информу» в пресс службе.
«Фестиваль первых», как ожидается, станет стартом проекта «Игры нашего двора» в Лениногорске и в Заинске. А с июля инициатива распространится и на другие города.
Подробное расписание мероприятий:
Казань — сквер «Дербышки» (за ДК им. Саид-Галиева), 10:00-13:00.
В программе:
— дворовые игры: сборка спилс-карт (набор магнитных игровых элементов, в форме территориальных единиц государств и регионов), гонки на радиоуправляемых машинках, игра в городки, классики, «резиночки»;
— мастер-классы по кастомизации, жонглированию, рисованию и созданию самолетиков из пластика;
— аквагрим;
— шоу мыльных пузырей;
— запуск проекта «Игры нашего двора».
Альметьевск — ул. Шевченко, 90 – клуб «Ракета», 17:00-19:00.
В программе:
— интерактивные мастер-классы;
— национальные игры;
— концертная программа;
— презентация дворового лагеря.
Бугульма — двор на ул. Советская, 81, 11:00-14:00.
В программе:
— волейбол и баскетбол;
— мастер-классы по рисованию песком и мелом на асфальте;
— дворовые игры: пятнашки, чехарда, казаки-разбойники и другие;
— выступления детских коллективов МЦ «Дворец молодежи» и подросткового клуба «Миллениум».
Заинск — парк имени Р.Ш. Фардиева, 10:00-12:00.
В программе:
— традиционные дворовые игры: казаки-разбойники, «резиночки», классики, камень-ножницы-бумага, вышибалы, лапта, колечко-колечко, жмурки;
— уличные игры и знакомство с новыми формами проведения досуга во дворе.
Зеленодольск — двор на пр. Строителей, 44, 16:00-18:00.
В программе:
— активные спортивные игры и эстафеты;
— мастер-класс по спортивному туризму и вязке туристских узлов.
Лениногорск — детский парк «Нефтяник» (ул. Толстого), 12:00-16:00.
В программе:
— ярмарка ручных изделий от мастеров города;
— игровая программа от аниматоров для детей;
— аквагрим;
— соревнования по мини-футболу;
— тематические мастер-классы: с крашеной солью, декупаж, по рисованию на холсте и по робототехнике;
— квест-игра «Приключение по мультфильмам»;
— чемпионат по настольным играм: уно, мафия, монополия, дженга;
— концертная программа от детских городских музыкальных коллективов.
Нижнекамск — ул. Сююмбике, 72 – клуб «Ялкын», 10:00-13:00.
В программе мастер-классы и интерактивные игры от подросткового клуба «Ялкын» и городских предпринимателей.
Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых», напомним, возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля текущего года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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