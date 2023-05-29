«Движение Первых» отметит День защиты детей фестивалями в семи городах Татарстана

В Казани, Альметьевске, Бугульме, Заинске, Зеленодольске, Лениногорске и Нижнекамске 1 июня пройдет «Фестиваль первых». На открытых площадках можно будет поиграть в волейбол и баскетбол, попробовать себя в дворовых играх и гонках на радиоуправляемых машинках, научиться жонглированию, рисованию песком и многому другому. Принять участие в развлекательной программе смогут дети всех возрастов. Вход свободный без регистрации, сообщили в пресс-службе татарстанского отделения «Движения первых».

«В первую очередь будут задействованы дворы, благоустроенные по программе Раиса РТ Рустама Минниханова „Наш двор“. К сменам смогут присоединиться все желающие, живущие в этом или соседних дворах. В каждом дворе предварительно будут один куратор и двое вожатых в возрасте 16-17 лет. В программе планируются игры, творческие занятия и мастерские для ребят, которые проводят свободное время во дворе», — пояснили «Татар-информу» в пресс службе.

«Фестиваль первых», как ожидается, станет стартом проекта «Игры нашего двора» в Лениногорске и в Заинске. А с июля инициатива распространится и на другие города.

Подробное расписание мероприятий:

Казань — сквер «Дербышки» (за ДК им. Саид-Галиева), 10:00-13:00.

В программе:

— дворовые игры: сборка спилс-карт (набор магнитных игровых элементов, в форме территориальных единиц государств и регионов), гонки на радиоуправляемых машинках, игра в городки, классики, «резиночки»;

— мастер-классы по кастомизации, жонглированию, рисованию и созданию самолетиков из пластика;

— аквагрим;

— шоу мыльных пузырей;

— запуск проекта «Игры нашего двора».

Альметьевск — ул. Шевченко, 90 – клуб «Ракета», 17:00-19:00.

В программе:

— интерактивные мастер-классы;

— национальные игры;

— концертная программа;

— презентация дворового лагеря.

Бугульма — двор на ул. Советская, 81, 11:00-14:00.

В программе:

— волейбол и баскетбол;

— мастер-классы по рисованию песком и мелом на асфальте;

— дворовые игры: пятнашки, чехарда, казаки-разбойники и другие;

— выступления детских коллективов МЦ «Дворец молодежи» и подросткового клуба «Миллениум».

Заинск — парк имени Р.Ш. Фардиева, 10:00-12:00.

В программе:

— традиционные дворовые игры: казаки-разбойники, «резиночки», классики, камень-ножницы-бумага, вышибалы, лапта, колечко-колечко, жмурки;

— уличные игры и знакомство с новыми формами проведения досуга во дворе.

Зеленодольск — двор на пр. Строителей, 44, 16:00-18:00.

В программе:

— активные спортивные игры и эстафеты;

— мастер-класс по спортивному туризму и вязке туристских узлов.

Лениногорск — детский парк «Нефтяник» (ул. Толстого), 12:00-16:00.

В программе:

— ярмарка ручных изделий от мастеров города;

— игровая программа от аниматоров для детей;

— аквагрим;

— соревнования по мини-футболу;

— тематические мастер-классы: с крашеной солью, декупаж, по рисованию на холсте и по робототехнике;

— квест-игра «Приключение по мультфильмам»;

— чемпионат по настольным играм: уно, мафия, монополия, дженга;

— концертная программа от детских городских музыкальных коллективов.

Нижнекамск — ул. Сююмбике, 72 – клуб «Ялкын», 10:00-13:00.

В программе мастер-классы и интерактивные игры от подросткового клуба «Ялкын» и городских предпринимателей.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых», напомним, возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля текущего года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.