В Семейный кодекс РТ внесли поправку о расторжении брака при смене пола

Смена пола стала третьим основанием для прекращения брака в Семейном кодексе Татарстана. Соответствующий закон, принятый Госсоветом РТ 14 сентября, подписал сегодня Раис РТ Рустам Минниханов.

Ранее в качестве оснований в кодексе были указаны смерть одного из супругов либо заявление о его расторжении от одного или обоих супругов.

Также изменения, касающиеся лиц, сменивших пол, внесены еще в две статьи кодекса. Им запрещено усыновлять детей и становиться опекунами (попечителями).

Кроме того, законом вносится ряд поправок, касающихся выплаты алиментов. В предыдущей редакции правом требовать выплаты была «жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка» (часть 2). Теперь этот пункт разделен на две части: «жена в период беременности» и «супруг, фактически осуществляющий уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения». Таким образом, требовать алименты смогут и мужчины, которые ухаживают за детьми.

Уточнена статья 80, касающаяся прав бывших супругов на алименты после развода. В нее внесен дополнительный пункт, подтверждающий право бывшего супруга, фактически ухаживающего за общим ребенком. Кроме того, изменен первый пункт, который теперь звучит «бывшая жена в период беременности, наступившей в период брака».