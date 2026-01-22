В Семейном доме прошел сеанс проекта «Сказкотерапия»

Фото: tatarstan.er.ru

В Семейном доме Благотворительного фонда «Семья вместе» состоялся очередной сеанс «Сказкотерапии» – проекта Региональной общественной приемной партии «Единая Россия», направленного на психологическую поддержку детей. Об этом сообщается на сайте партии.

В роли сказочницы выступила создательница проекта и координатор Региональной общественной приемной в Республике Татарстан Анастасия Исаева. Для юных слушателей она прочитала зимнюю сказку Сергея Козлова из цикла «Все о Ёжике и Медвежонке». Особую атмосферу встречи создало живое музыкальное сопровождение: произведения на скрипке исполнила Ксения Изиланова.

Сюжет о том, как Медвежонок простудился, увлекшись подсчетом снежинок, а Ёжик пришел ему на помощь, стал отправной точкой для доверительного разговора с детьми. Ребята вместе с ведущей обсудили значение дружбы, заботы и умения поддерживать близких в трудной ситуации.

«Сказкотерапия – инструмент, который помогает человеку любого возраста преодолевать страхи, формировать правильные ценности, развивать воображение и строить доверительные отношения с собой и окружающим миром», – отметила Анастасия Исаева.

Эффективность проекта подтверждают и в Семейном доме. Директор учреждения Юлия Маркова подчеркнула, что сотрудничество с Общественной приемной длится уже не первый год, а «Сказкотерапия» занимает в нем особое место. По ее словам, после каждой встречи специалисты наблюдают улучшение психоэмоционального состояния детей.

Проект «Сказкотерапия» реализуется с 2016 года и направлен на поддержку маленьких пациентов Детской республиканской клинической больницы. Сказки для занятий подбираются и адаптируются при участии психологов. Встречи проходят ежемесячно в Семейном доме, где дети проживают вместе с родителями во время длительного лечения. Проект реализуется при поддержке известных людей Татарстана, которые дарят детям свое тепло, читая сказки на важные темы.