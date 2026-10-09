В семье участника СВО из Нурлата родилась дочь Надежда

Фото предоставлено Руфиной Шадриной

У Николая и Ксении Семаевых из Нурлата родилась четвертая дочь – Надежда. Девочка появилась на свет 2 октября с весом 4,3 кг. Имя малышке выбрали не случайно: для семьи оно символизирует веру в мирное будущее.

«Надежда – это надежда на светлое будущее, на мир. Мы очень ждали нашу малышку», – рассказал Николай Семаев, участник специальной военной операции.

Фото предоставлено Руфиной Шадриной

В семье уже растут сыновья Тимур и Булат и дочь Варвара. Все они приехали встречать маму с новорожденной сестренкой из роддома. Девочка родилась самой крупной среди детей в семье, поэтому в роддоме ее прозвали богатыршей.

О беременности жены Николай узнал, находясь в зоне проведения специальной военной операции. Радостную новость он встретил с волнением и постарался спланировать отпуск так, чтобы быть рядом с семьей в дни рождения дочери.

«Он всегда рядом, когда нужно. Никогда не подводит, даже находясь на спецоперации», – поделилась Ксения.

С рождением Надежды семью поздравил заместитель главы Нурлатского района Николай Липатов. От имени главы района Дамира Ишкинеева он передал супругам поздравления и подарки. Сотрудники ЗАГСа также вручили семье подарки.

Фото предоставлено Руфиной Шадриной

Поздравить родных приехали и родители Николая – Николай и Гульзира Семаевы. Для дедушки Надежда стала седьмым внуком.

«Спасибо снохе, что подарила мне седьмого внука. Старшему семь лет, и вот появилась еще одна внучка, малышка Наденька», – рассказал он.

Фото предоставлено Руфиной Шадриной

До возвращения на службу 25 октября Николай планирует провести как можно больше времени с женой и детьми. Старшая дочь Варвара уже придумала, чем займется с сестренкой дома: «Приеду домой, буду щекотать, целовать и играть с ней».

Супруги не исключают, что в будущем их семья может стать еще больше. По словам Николая, дети – это счастье, а они с женой еще молоды.

Фото предоставлено Руфиной Шадриной