В семье участника СВО из Актанышского района родился третий сын

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Участник специальной военной операции Альфис Шайхельмарданов и его супруга Айгуль стали многодетными родителями. Их новорожденный сын Замир стал 70-м ребенком, появившимся на свет в Актанышском районе Татарстана в 2026 году.

В семье уже воспитываются два мальчика – Ислам и Бахтияр. Супруги надеялись, что третьим ребенком станет девочка, однако рождению еще одного сына обрадовались не меньше.

«Самое главное, чтобы наши сыновья росли здоровыми, счастливыми и достойными людьми», – заметила Айгуль Шайхельмарданова.

Особое значение родители придают имени младшего ребенка. Отец мальчика связал имя Замир (арабского происхождения) с выражением «За мир!». Для семьи оно символизирует надежду на мирное будущее детей.

Альфис Шайхельмарданов награжден орденом Мужества. Во время участия в боевых действиях он потерял ногу, но после возвращения с фронта продолжил заниматься общественной деятельностью. Сейчас ветеран возглавляет районную организацию инвалидов.

Рождение малыша официально зарегистрировали в отделе ЗАГС Актанышского района. Свидетельство о рождении родителям вручила начальник учреждения Гульфина Мухаммадиева. Она также передала семье поздравления Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

На церемонии руководитель исполкома района Ильфак Бариев вручил Альфису Шайхельмарданову сертификат на единовременную выплату в размере 30 тыс. рублей за рождение третьего ребенка. Такая мера поддержки действует в Актанышском районе с апреля 2026 года.

Кроме того, ветеран получил денежный подарок в размере 30 тыс. рублей от районного Совета и исполнительного комитета за вклад в развитие муниципалитета.

В торжественной регистрации также участвовали заместитель руководителя исполкома района по социальным вопросам Дильбар Анварова и руководитель координационного центра помощи ветеранам спецоперации Ландыш Бариева.

Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.

Фотографии предоставлены Лейсан Газизовой.