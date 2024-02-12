В семье бойца СВО из Ютазинского района родился третий ребенок

Фото: © Юлия Давлетбаева

В семье участника спецоперации из села Дымтамак Ютазинского района Татарстана родился третий ребенок. Сегодня прошла торжественная выписка из Бугульминского роддома супруги мобилизованного бойца Лейсан Гатченко.

Роды прошли успешно, малышка весом 3067 граммов и ростом 53 сантиметра появилась на свет 7 февраля. Новорожденную девочку назвали Саида. Старшие братья, Артур и Ролан, очень рады сестренке и пообещали быть главными помощниками мамы, пока папа служит в действующей армии.

Фото: © Юлия Давлетбаева

На выписку в Бугульминский роддом приехали заместитель руководителя исполкома по социальным вопросам Ютазинского района Сергей Рузанов, начальник отдела ЗАГС Гузалия Фахуртдинова, а также близкие семьи.

Все присутствующие поздравили семью Гатченко с трогательным событием.

Сергей Рузанов вручил маме приветственный адрес от Раиса Татарстана Рустама Минниханова и подарки от главы района, пожелав малышке здоровья и, конечно же, чтобы папа скорее вернулся домой с победой.

Представитель родильного дома Динар Галин также тепло поздравил семью и пожелал здоровья и счастья, вручив набор для новорожденной.

Фото: Юлия Давлетбаева

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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