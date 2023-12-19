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СВО 19 декабря 2023 16:00

В семье бойца СВО из Бугульмы родилась третья дочь

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В семье бойца СВО из Бугульмы родилась третья дочь

В родильном доме Бугульмы состоялась торжественная выписка новорожденной малышки. Ее отец сейчас выполняет боевые задачи в зоне спецоперации, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Бугульминского района РТ.

Алексей был призван по мобилизации в прошлом году. Срочную службу в свое время он проходил в Президентском полку.

В семье Алексея и Альфии это уже третья дочь. Девочку назвали Анной.

Медицинское учреждение посетила замруководителя исполкома по социальным вопросам Ольга Плеханова и военный комиссар города и района Рафаэль Миннетдинов. Они поздравили маму с рождением малышки.

«Здоровья вам и малышке. Всем женщинам, у которых мужья находятся на СВО, я желаю терпения, хранить свои семьи и быть надежным тылом», — отметила Ольга Плеханова.

Семье вручили свидетельство о рождении ребёнка, традиционный подарочный набор для новорожденного и денежный сертификат.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ

#спецоперация #Бугульма #военнослужащие #дети
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