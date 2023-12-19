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В семье бойца СВО из Бугульмы родилась третья дочь
В родильном доме Бугульмы состоялась торжественная выписка новорожденной малышки. Ее отец сейчас выполняет боевые задачи в зоне спецоперации, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Бугульминского района РТ.
Алексей был призван по мобилизации в прошлом году. Срочную службу в свое время он проходил в Президентском полку.
В семье Алексея и Альфии это уже третья дочь. Девочку назвали Анной.
Медицинское учреждение посетила замруководителя исполкома по социальным вопросам Ольга Плеханова и военный комиссар города и района Рафаэль Миннетдинов. Они поздравили маму с рождением малышки.
«Здоровья вам и малышке. Всем женщинам, у которых мужья находятся на СВО, я желаю терпения, хранить свои семьи и быть надежным тылом», — отметила Ольга Плеханова.
Семье вручили свидетельство о рождении ребёнка, традиционный подарочный набор для новорожденного и денежный сертификат.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ
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