В сельхозпредприятиях Татарстана начали работать первые «КАМАЗы» на сжиженном газе

На предприятиях агропромышленного комплекса Татарстана начали работать первые «КАМАЗы» на сжиженном газе, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Сегодня заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Рафаэль Фаттахов посетил базу птицеводческого комплекса в селе Ленино-Кокушкино Пестречинского района. Здесь начали эксплуатировать газовые автомобили «КАМАЗ-5490» для подвоза комбикормов», – отметили в пресс-службе.

По подпрограмме развития рынка сжиженного природного газа, утвержденной Кабинетом Министров республики, Минсельхозпрод рассматривает несколько направлений внедрения СПГ в агропромышленном комплексе.

Кроме того, приобретение предприятиями автомобилей на сжиженном природном газе субсидируется по схеме «70 на 30» по программе технической и технологической модернизации через министерство.

В настоящее время опытный образец газомоторной версии трактора МТЗ-1221.2 на сжиженном природном газе проходит испытания в сельхозпотребкооперативе «Авантаж» Менделеевского района.