В сельхозорганизациях и хозяйствах РТ производство молока выросло на 30,7%

За последние пять лет в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах Татарстана производство молока увеличилось на 30,7%. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на панельной дискуссии, которая прошла в рамках Международной агропромышленной выставки «Агроволга-2025».

«Работа по увеличению производства молока соответствует задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». По итогам первого квартала 2025 года Татарстан занимает первое место в России по производству молока, имея 7,2% от общего объема по стране», – цитирует Зяббарова пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов отметил, что отрасль в последние годы развивается очень динамично. «Серьезным стимулом для индустрии стал рост располагаемых доходов населения. В 2023 году потребление молочных продуктов выросло практически на 6%. В прошлом году – на 3%. К сожалению, в этом году мы видим некоторое замедление темпов роста», – подчеркнул он.

Управляющий компанией «Комос групп» управляющей организации «Милком» Андрей Шутов рассказал о борьбе с фальсифицированной молочной продукцией. По его словам, фальсификацией, как правило, выгодно заниматься предприятиям, которые производят молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира.

«Это те продукты, которые могут иметь в своем составе до 50% замены молочного жира и облагаются льготной ставкой НДС 10% так же, как и обычные молочные продукты. Для более активного привлечения фальсификаторов к налоговой ответственности и снижения стимулов производства такой продукции требуется увеличить ставку НДС до 20% на молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира и на ряд сырьевых компонентов для их производства», – подчеркнул Шутов.

Он добавил, что сейчас нет точных методов, позволяющих определить процент замены молочного жира в продукте, чем пользуются недобросовестные предприятия.

«Молочный жир в среднем в пять раз дороже, чем его растительные и другие аналоги животного происхождения», – заключил Шутов.