В сельском поселении Менделеевского района РТ назначен новый глава

В Камаевском сельском поселении Менделеевского района Татарстана назначен новый глава. Им стал депутат Ильнар Ахунзянов. Об этом на деловом понедельнике сообщила заместитель главы Лейсан Галеева.

«В поселении состоялось внеочередное заседание Камаевского сельского поселения по избранию главы муниципального образования. По первому вопросу повестки дня выступил председатель территориально избирательной комиссии Павел Миронов. Он ознакомил с результатами дополнительных выборов по Камаевскому одномандатному избирательному округу № 2 и вручил временное удостоверение вновь избранному депутату Ильнару Ахунзянову», — отметила спикер.

Далее депутаты приступили к обсуждению основного вопроса по избранию главы поселения. От имени главы района его заместителем Лейсан Галеевой на этот ответственный пост была представлена кандидатура Ильнара Ахунзянова.

В поддержку кандидата на пост главы выступила директор школы — депутат совета сельского поселения Римма Аннамурадова, отметив личный вклад Ахунзянова в ремонт здания и подготовку школы и детского сада к новому учебному году. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Ильнара Ахунзянова.

Напомним, что на выборах депутата Камаевского сельского поселения явка составила более 95%, за Ильнара Мухаматнуровича проголосовало более 97% избирателей.