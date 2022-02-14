В сельской школе Елабужского района сохранилась уникальная школьная парта

В Костенеевской сельской школе в Елабужском районе Татарстана сохранился аналог школьной парты Эрисмана. Об этом пишет газета «Новая Кама».

Школьная парта Эрисмана была изобретена в 1870 году. Знаменитый российско-швейцарский гигиенист Федор Эрисман в 28 лет в работе «Влияние школ на происхождение близорукости» рассказал о зависимости глазных и телесных болезней от неправильного положения ученика за столом. Ученый представил новую конструкцию школьной парты, которая позволяла учащимся сохранять оптимальное положение тела во время уроков.

Скамья и стол этой одноместной парты были скреплены между собой, столешница наклонена и сделана таким образом, чтобы текст в учебнике или тетради можно было читать только под прямым углом.

Эрисман долгое время занимался лечением глазных заболеваний, поэтому учел и оптимальное расстояние для чтения — 30-40 сантиметров. Невысокая спинка скамьи поддерживала поясницу, подставка давала упор ногам.

В 1870 году по указу императора Александра II парты Эрисмана стали обязательными для всех образовательных учреждений России. Они изготавливались из дуба, выпускались в четырех размерах для школьников разного возраста.

Сельский учитель Петр Коротков усовершенствовал конструкцию, увеличил ее длину, чтобы за партой могли сидеть два ученика. Также у парты появилась откидная крышка, крючки для ранцев, углубления для чернильницы и ручек, полка для книг. Именно такой вариант парты Эрисмана стал с 1887 года «золотым стандартом» школьной мебели на 105 лет. И только с 70-х годов XX века школьные классы начали оборудовать не партами, а столами с горизонтальными столешницами.