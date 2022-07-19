В сельских школах Татарстане к сентябрю откроются 117 центров «Точка роста»

В сельских школах Татарстана к 1 сентября откроются 117 центров «Точка роста», которые создаются по национальному проекту «Образование», сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Необходимо обновлять оборудование, а учителям изменять образовательные программы по предметам естественнонаучного цикла. Открытие еще 117 “Точек роста” в республике изменит образовательный профиль и, надеемся, повысит качество образования по этим предметам в школах», – отметила начальник управления общего образования Минобрнауки Татьяна Алексеева.

Она подчеркнула, что именно в сельских школах требуется обновление учебно-лабораторного оборудования. В 2018 году школы получили современное оборудование для ОБЖ, технологии и информатики, а также были созданы шахматные зоны. Начиная с 2020 года школы стали оснащать оборудованием по физике, химии и биологии.

Напомним, «Точка роста» – это федеральная сеть центров образования цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. Центры создаются на базе сельских школ и общеобразовательных учреждений малых городов численностью до 60 тыс. человек.

Национальный проект «Образование» реализуется с 2019 года по поручению Президента России Владимира Путина. За этот период на его исполнение в Татарстане было направлено 12,5 млрд рублей, в том числе 10,5 млрд рублей – из федерального бюджета. На эти средства создано 437 новых объектов, включая 253 центра «Точка роста» в сельской местности.