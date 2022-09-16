В сельских школах Татарстана за год открылись 117 центров образования «Точка роста»

В Татарстане в этом году открылись 117 центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Они начали функционировать в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Школьники и педагоги сельской местности получили возможности для организации проектной деятельности, внеклассных мероприятий, конкурсов. Центры оснащены современными средствами обучения по таким предметам, как физика, химия и биология. Благодаря современному лабораторному и робототехническому оборудованию на занятиях можно проводить опыты и эксперименты, а также работать по программам дополнительного образования.

В Татарстане в 2019 – 2022 годах по национальному проекту «Образование» создано 370 центров «Точка роста», в том числе 139 – цифрового и гуманитарного профилей и 231 – естественно-научной и технологической направленности.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.