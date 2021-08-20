В сельских школах Татарстана обновят оборудование для занятий по физике, химии и биологии

В Татарстане в этом году обновят материально-техническую базу сельских школ по предметным областям «физика», «химия» и «биология». Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на Республиканском августовском совещании педработников в Актаныше.

«В прошедшем учебном году особое внимание уделялось повышению качества образования в сельских школах. В них обучаются около 79 тыс. учащихся. Развитие школ – центров образования цифрового и гуманитарного профилей “Точка роста” в сельских районах и малых городах стало одним из важнейших приоритетов региональной образовательной политики», – сказал докладчик.

Глава Минобрнауки подчеркнул, что по федеральному проекту «Современная школа» в республике функционируют 139 таких школ. Он добавил, что в «Точки роста» поступило новейшее оборудование, благодаря чему стало возможным обновление содержания предмета «технология». В частности, сформированы такие новые компетенции, как 3D-моделирование, прототипирование, компьютерное черчение, технологии цифрового пространства.

«В целом мы рассматриваем “Точки роста” как ресурсные методические центры для сельских школ», – отметил министр.

Центры образования «Точка роста» создаются в сельских школах по национальному проекту «Образование», реализующемуся в России по «майскому» указу Президента РФ Владимира Путина.