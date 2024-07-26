В сельских школах Татарстана 1 сентября откроются 72 центра «Точка роста»

В этом году в сельских школах Татарстана откроются еще 72 центра образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста». На их создание из федерального и республиканского бюджетов выделено 159,5 млн рублей. Об этом сообщила начальник Управления общего образования Минобрнауки РТ Татьяна Алексеева.

«Проект реализуется уже шестой год. На 1 сентября прошлого года в республике насчитывалось 436 „Точек роста”, что составляло 31% от общего количества. В этом году еще 72 школы будут открыты, и процент увеличится до 37. Задача — открыть их 1 сентября», — рассказала спикер на заседании общественного совета по реализации проекта по публичному формированию целей и задач министерства за первое полугодие.

По словам Алексеевой, проект направлен на создание условий для повышения качества образования по естественнонаучным предметам: физике, химии, биологии.

«Было заключено девять контрактов, и начались ремонтные работы в кабинетах школ. Ожидаем, что до 20-х чисел августа ремонт будет завершен, все цифровые лаборатории будут поставлены», — отметила она.

В частности, кабинеты оснащаются цифровыми лабораториями по биологии, экологии, физиологии, нейротехнологии, химии и физике, цифровыми микроскопами, наборами для ОГЭ по химии. Для кабинетов физики закупаются роботы-манипуляторы, образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике.

«Уже четвертый год получаем такое оборудование, очень хорошие отзывы от учителей и руководителей школ. Современное оборудование позволяет усовершенствовать проведение ежедневных уроков и влияет на качество образования», — подчеркнула начальник управления.

Центры «Точка роста» создаются по федеральному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование». Национальные проекты в своем нынешнем виде были запущены в 2019 году по поручению Президента РФ Владимира Путина.

В Татарстане действует проект по публичному формированию целей и задач исполнительных органов госвласти и общественному контролю за их исполнением. Ранее татарстанцы вместе с экспертами сформировали задачи для Министерства образования и науки РТ на 2024 год. В онлайн-опросе по выбору задач приняли участие около 3,5 тыс. человек.

С помощью голосования были выбраны семь задач. Одна из них направлена на увеличение числа школ в сельской местности и малых городах, в которых созданы условия для освоения программ естественнонаучной и технологической направленностей с использованием современного оборудования.