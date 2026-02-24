В сельских поселениях РТ ветераны СВО организуют центры военно-спортивной подготовки

В сельских поселениях Татарстана будут организованы центры военно-спортивной подготовки на базе молодежных объектов, организаторами которых станут ветераны СВО, прошедшие курсы специалистов по работе с молодежью. Об этом «Татар-информу» сообщил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«Это проект одной из команд программы «Батырлар. Герои Татарстана». Он предполагает развитие сети центров военно-спортивной подготовки на базе учреждений молодежной политики. Ребят, вернувшихся из зоны СВО, мы будем принимать на работу и отправлять на курсы для специалистов по работе с молодежью», – пояснил собеседник агентства.

Эти центры будут мобильными: они будут переезжать между школами сельских поселений, добавил Кадыров.