В сельские школы РТ по программе «Земский учитель» трудоустроились 63 педагога

Татарстан с 2020 года принимает участие в реализации программы «Земский учитель». За это время в сельские школы республики трудоустроились 63 учителя, из них 38 – из других регионов России, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Конкурсная комиссия по дополнительному отбору претендентов на участие в программе «Земский учитель» определила двух победителей, которые в ближайшее время пополнят ряды педагогов в сельских школах республики», – отметили в министерстве.

Участник программы, прибывший на работу в сельскую школу, получит единовременную выплату в размере 1 млн рублей.

Мера поддержки направлена на привлечение квалифицированных педагогов в образовательные учреждения сельских районов и малых городов.

С 1 января этого года программа «Земский учитель» интегрирована в федеральный проект «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети».