В селе Заинского района РТ на месте старого ДК построили новый многофункциональный центр

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ.

В Заинском районе открылись два новых учреждения культуры. Один из них — многофункциональный центр в селе Куш-Елга. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Новый объект на сто мест возвели за считанные месяцы на том же месте, где раньше находился сельский Дом культуры. Старое здание начали демонтировать в июне, а сегодня многофункциональный центр уже полностью готов к эксплуатации.

Селян с радостным событием и наступающим Новым годом поздравили глава района Разиф Каримов, куратор от Правительства РТ Иван Гущин, представитель Минкультуры Виктория Самсонова, а также депутат Госсовета Татарстана Николай Нефедов.

Разиф Каримов поблагодарил представителей подрядной организации и вручил им благодарственные письма за своевременное и качественное выполнение строительных работ.

Также в районе открыл свои двери после капремонта еще один объект культуры — верхненалимский Дом культуры. В рамках реализации выигранного гранта ПАО «Татнефть» выполнили внутреннюю отделку помещений, облицовку и утепление фасада, заменили системы отопления и электропроводки, двери, кровлю, отремонтировали зрительный зал. Также был произведен пошив одежды сцены, штор и тюли, замена сценического света и приобретена мебель.