В селе Ямашево Мамадышского района возвели новую мечеть взамен сгоревшей

Фото предоставлено Гулиной Гильмуллиной

В селе Ямашево Мамадышского района завершается строительство нового мусульманского храма. Его начали возводить после случившегося ровно год назад пожара, в результате которого сельская мечеть сгорела дотла. Сельчанами был организован денежный сбор для строительства новой.

«Нам осталось огородить и облагородить территорию. Площадь здесь не малая, в одну сторону 25 метров и в другую 35. Есть еще одно не начатое дело — это проведение газа», — говорит Газинур Хазиев, который 20 лет выполняет обязанности имама в селе Ямашево.

По его словам, случившийся пожар объединил жителей села в желании быстрее построить новый, современный храм. Всего было собрано около 1,5 млн рублей, на которые и ведется строительство. Но этого недостаточно.

«До сих пор еще есть возможность оказания помощи для тех, кто желает внести свой вклад. Мы будем рады любой посильной поддержке», — поделился Газинур Хазиев.

Новое здание храма строится не там, где была прежняя мечеть, а в самом живописном, тихом уголке села — раньше здесь был детский сад. Свои двери мечеть уже открыла. В Священный месяц Рамадан здесь жизнь кипит по-особенному.

«На таравихы людей собирается много — и мужчин, и женщин. Также ведется в мечети и учеба. У нас две группы, одна новички — они пока только знакомятся с буквами, есть уже и те, кто могут читать Коран», — рассказал Минниса Хазиев, абыстай села Ямашево.

Верующие надеются, что благодаря добродушным людям дом религии вот-вот торжественно откроет свои двери. Они также поблагодарили за оказанную помощь и поддержку в возведении храма Духовное управление мусульман Татарстана, благотворительный фонд «Закят», главу района, руководителей предприятий и неравнодушных людей.