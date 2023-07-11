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В селе в Лениногорском районе случился пожар площадью 300 квадратных метров
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В Лениногорском районе в селе Тимяшево случился крупный пожар, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
На улице Кирова у дома 14 загорелись самовольно возведенные надворные постройки. Ориентировочно, площадь пожара составила 300 квадратных метров.
Прибывшие на место огнеборцы оперативно ликвидировали пожар. В результате происшествия никто не пострадал.
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