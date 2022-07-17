В Зеленодольском районе по нацпроекту возводится новый фельдшерско-акушерский пункт

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

В селе Уразла Зеленодольского района Татарстана возводится новый фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

Медицинское учреждение будет обслуживать жителей трех населенных пунктов — сел Уразла и Никольское, а также деревни Утянгуш — в общей сложности 194 человека.

«Объект модульный, технология сборки отлажена, за два дня работники справились с монтажом», — уточнили в администрации.

Уразлинский ФАП является подразделением Больше-Ключинской амбулатории филиала Зеленодольской центральной районной больницы — Васильевской районной больницы.

Объект строится по программе «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». Нацпроекты реализуются с 2018 года по указу Президента РФ Владимира Путина. Они направлены на обеспечение социально-экономического развития страны и повышения уровня жизни россиян.